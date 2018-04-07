برلمانى: إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الحالي

أكد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من المشروعات المهمة المتوقع إصدارها خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك لأهميته، خاصة أنه يخص قطاعا عريضا من المجتمع المصرى والكتلة السكنية فى مصر.



وقال العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، السبت، إن التصالح فى مخالفات البناء لابد أن يتم إقراره بالتزامن مع تعديلات البناء، وذلك حتى لا تكون هناك فجوة أو ثغرة قد يستغلها البعض تؤثر بالسلب على الكتلة السكنية فى مصر، ولهذا من المتوقع إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالى.



وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك اتجاها لدى الكثير من الأعضاء بشأن تحديد قيمة المخالفة بناء على القيمة البيعية السوقية لكل وحدة مخالفة وفرض نسبة تتراوح من 5 إلى 7% من القيمية البيعية لكل وحدة على أن يتم تحصيلها مرة واحدة وهذا حتى يكون القانون جاذبا للمواطنين وقابلا للتطبيق على الأرض وليس كغيره من سائر القوانين التى تم إقرارها ولم تغير شيئا من الواقع.

