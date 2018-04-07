«الوطن» العمانية: الوضع المأساوي للفلسطينيين هو نتيجة لغياب العدالة الدولية

رأت صحيفة (الوطن) العمانية أن الانتهاكات الإنسانية ومشاهد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي المحتلة، نتيجة لغياب ما يسمى بالعدالة الدولية.





وتحت عنوان (غياب العدالة الدولية واستشراء الإرهاب الإسرائيلي) أشارت الصحيفة إلى المواقف المشينة التي صدرت من قبل منظمات العدالة الدولية وما يسمى بالمجتمع الدولي على خلفية المسيرة السلمية التي أطلقها الشعب الفلسطيني لتذكير العالم بحقوقه المغتصبة، حيث طغى الصمت تارة وتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية تارة أخرى على جرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية والوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.



