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أخبار العالم

«الوطن» العمانية: الوضع المأساوي للفلسطينيين هو نتيجة لغياب العدالة الدولية

السبت 07/أبريل/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
رأت صحيفة (الوطن) العمانية أن الانتهاكات الإنسانية ومشاهد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي المحتلة، نتيجة لغياب ما يسمى بالعدالة الدولية.

وتحت عنوان (غياب العدالة الدولية واستشراء الإرهاب الإسرائيلي) أشارت الصحيفة إلى المواقف المشينة التي صدرت من قبل منظمات العدالة الدولية وما يسمى بالمجتمع الدولي على خلفية المسيرة السلمية التي أطلقها الشعب الفلسطيني لتذكير العالم بحقوقه المغتصبة، حيث طغى الصمت تارة وتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية تارة أخرى على جرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية والوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأكدت الصحيفة أن الوضع المأساوي والكارثي هذا هو نتيجة لغياب العدالة على المسرح الدولي، مضيفة" فحيثما تغيب العدالة يتفشى الإرهاب والظلم والجور، واصفة دعوة الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي لعدم استخدام القوة ضد الفلسطينيين المحتجين بالخجولة.

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