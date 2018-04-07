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رياضة

منتخب الكويت يفوز بخمس ميداليات متنوعة في البطولة العربية للرماية بالمغرب

السبت 07/أبريل/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
أ ش أ
فاز منتخب الكويت للرماية بخمس ميداليات متنوعة، بينها ذهبية واحدة في مسابقة رماية (التراب)، ضمن منافسات البطولة العربية للرماية بأسلحة الخرطوش المقامة بالمغرب، بمشاركة 116 راميا يمثلون 10 دول عربية.

وحصد منتخب الكويت (فريق رجال) المكون من الرماة خالد المضف وطلال الرشيدي وعبد الرحمن الفيحان الميدالية الذهبية، متقدما على رماة الإمارات والمغرب، بينما حصل الرامي طلال الرشيدي على الميدالية الفضية في فئة (رجال فردي)، والرامي خالد المضف على الميدالية البرونزية في نفس الفئة، فيما عادت الميدالية الذهبية للرامي اللبناني موسى ألان.

أما بالنسبة لفئة السيدات، فحصلت الرامية شهد الحوال على ميدالية برونزية في فئة (سيدات فردي)، فيما حصلت الراميات شهد الحوال، وسارة الحوال، والكتمي أسماء على الميدالية البرونزية في فئة (فريق سيدات).

وأكد رئيس وفد منتخب الكويت سعد السويط - في تصريح صحفى على هامش تتويج الرماة الكويتيين - اعتزازه بالنتائج التي حققها الرماة الكويتيون في المسابقة، معربا عن أمله في إحراز الرماة الكويتيين مراكز متقدمة بالمنافسات المتبقية من البطولة العربية للرماية، والتى ستنتهى فعالياتها يوم الأربعاء المقبل.

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منتخب الكويت يفوز بخمس ميداليات متنوعة في البطولة العربية للرماية بالمغرب

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