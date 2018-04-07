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فن

تامر عبد المنعم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

السبت 07/أبريل/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
توجه الفنان تامر عبد المنعم، بالشكر لكل من حرص على الاطمئنان على حالته الصحية، وكل من قام بدعمه في أزمته القانونية.

وقال تامر عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أشكر كل من سأل عن صحتي وحالتي لقد تجاوزت الأزمة الصحية وأيضًا الأزمة القانونية وألقاكم الليلة على الهواء مباشرة العاصمة على العاصمة 11 مساءً ولا عزاء للشامتين والويل كل الويل للكاذبين.

كانت محكمة استئناف الدقي أصدرت قرارًا بتأييد حكم حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات في قضية إصدار شيك دون رصيد للفنان محمد فؤاد، كما رفضت المحكمة استئناف عبد المنعم الذي قدمه على الحكم الصادر بحقه.

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