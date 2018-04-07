ضاحي خلفان: محمد بن سلمان سليل قائد رفع راية التوحيد

قال القائد العام السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان اليوم، السبت، إن "ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ماضٍ في طريق يراه مناسبًا قد لا نرى ما يراه.. لكن نسأل الله له التوفيق والسداد لخدمة الأمة جمعاء".





وأضاف "خلفان"، على حسابه بموقع "تويتر"، "أصبح يتصدر الأخبار العالمية دون منافس.. لأن البعض لا يصدق أن يرى شابًا في هذا العمر يزاحم قادة العالم الكبار، الله يحفظه".





واختتم تغريداته، قائلًا: "فمهما تلاعب إعلام شريفة وعشاقها، محمد بن سلمان سليل قائد رفع راية التوحيد لا تنسوا ذلك المجد الذي لا ينسى".