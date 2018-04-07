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مياه القاهرة: حصة المواطن السنوية انخفضت لـ600 متر مكعب.. ولا بديل عن الترشيد.. فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 09:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام الطوانسي
قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة، إن تعداد السكان وصل إلى 105 ملايين وحصة مصر من مياه النيل بلغت نحو 55 مليار متر مكعب سنويا، لافتا إلى أن الحصة ثابتة ولكن التعداد يزيد وهو ما يقلل حصة المواطن من المياه.

وأضاف الشيمي، في حواره مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: "إننا وصلنا إلى الشح المائي، فأصبحت حصة المواطن 600 متر مكعب في العام، والحد الأدنى من المفترض أن يكون 1000 متر مكعب في العام".

وأوضح: "نواجه خطرا شديدا وترشيد استهلاك المياه ضرورة حتمية، ولم يعد رفاهية، ولابد من وجود وعي لدى المواطن ليعلم أن حياته في المياه".

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