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أخبار العالم

مصادر يمنية: التحالف العربي يكثف غاراته على مواقع للحوثيين في صعدة والساحل الغربي

السبت 07/أبريل/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم، السبت، بأن طائرات التحالف العربي كثفت غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة معقل المتمردين، كما استهدفت مراكز للحوثيين على الساحل الغربي لليمن.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المصادر قولها إن طائرات التحالف العربي قصفت أهدافا للمتمردين في جبل السنارة وبني معاذ بمحافظة صعدة، كما استهدف الغارات مواقع للحوثيين في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران الحدودية مع صعدة، وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير آليات ومعدات عسكرية.

وعلى جبهة الساحل الغربي لليمن، شنت طائرات التحالف العربي ثلاث غارات استهدفت تجمعات للحوثيين في وادي زبيد وشرقي القطابة في الخوخة بمحافظة الحديدة.

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