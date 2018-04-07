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البيت الأبيض: إجراءات الرئيس ترامب حيال البضائع الصينية أسهمت في تعزيز اقتصادنا

السبت 07/أبريل/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد البيت الأبيض أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتمثلة في فرض رسوم جمركية على بضائع صينية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي، "إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب أدت إلى تقوية اقتصادنا، حيث إننا تمكننا من خلق قرابة 3 ملايين وظيفة جديدة وتخلصنا من القوانين وخفضنا الضرائب للأمريكيين وللشركات الأمريكية".

وأضافت" إننا نركز على المبادىء الاقتصادية طويلة المدى، ونشعر بارتياح كبير حيال ما وصلنا إليه، كما ندرك أنه سيكون هناك بعض التقلبات، مشيرة إلى أنه سبق وأن أكد الرئيس ترمب على ضرورة قيام الصين بتغيير ممارساتها غير القانونية وغير المنصفة".
وشددت المتحدثة الأمريكية على أن بلادها لن تسمح للصين بالاستمرار في ممارستها التجارية غير القانونية، مضيفة "سنواصل المضي قدما في سبيل تحقيق المبادىء الاقتصادية الكبرى على المدى الطويل".

وكان الرئيس دونالد ترمب حذر في وقت سابق من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية بقيمة 100 مليار دولار.

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