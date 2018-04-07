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ثقافة

العرض المسرحي «الهلالي» في حفلين على مسرح الجمهورية أواخر أبريل الجاري

السبت 07/أبريل/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر، العرض المسرحي (الهلالي)، في حفلين مساء يومي الأربعاء والخميس (25 و26 أبريل الجاري) على مسرح الجمهورية. 

يبرز العرض المسرحي المستلهم من الملحمة الشعبية أبو زيد الهلالي، دور العلاقات الإنسانية وبصفة خاصة الأسرية منها التي تعد من أهم وسائل مساعدة الفرد في التغلب على التحديات والأزمات.

يدور العرض حول الشخصية التراثية المعروفة بأبو زيد الهلالي وعشقه لزوجته والمكيدة التي دبرها شقيقه للخلاص منه، واحتلال مكانته عن طريق التفريق بينه وبين ابنه الوليد وظروف الحرب التي أدت إلى مصرع العم الشرير على يد الابن بعد كبره، ومحاولة الهلالي الانتقام من القاتل وتدخل الابنة والزوجة لمنع الكارثة.

يشارك في المسرحية كل من محمد سالم، أحمد عاطف في دور ابو زيد الهلالي، شيرلي أحمد في دور الأم، محمد هلال، أحمد علي في دور الأب، هدير حلمي في دور الابنة، محمد عبد الصبور، محمد صلاح في دور العم، وأشرف أحمد في دور أمير زحلان، فاطمة محسن في دور الحبيبة، والطفل مالك أحمد في دور ابو زيد الهلالي "صغيرا"، والطفلة جودي أحمد في دور الابنة "صغيرة".

يذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة في العام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها في العام 2010 باسم الشارع الأعظم، وبعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

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