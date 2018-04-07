حسام حبيب ينشر سورة «الفلق» قبل عقد قرانه على شيرين عبد الوهاب

نشر الفنان حسام حبيب من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" آيات سورة "الفلق" قبل ساعات من عقد قرانه.



جاءت تعليقات الجمهور بأن "حسام" يخاف من الحسد، فاستعان بالآيات القرآنية.



كان الصحفي والإعلامي الخليجي ربيع هنيدي، كشف عن استعداد شيرين عبد الوهاب لإعلان زواجها بشكل رسمي من المطرب حسام حبيب، والاحتفال بالزفاف.



يأتي هذا بعد العلاقة التي جمعت بين حسام وشيرين، ولم يعلق أي منهما على الأخبار التي أكدت قصة حبهما، ليتفاجأ الجميع بخبر الزواج حسبما أعلن الإعلامي الخليجي، وهو صديق مقرب لـ «شيرين».