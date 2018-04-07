العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار منزل بدمنهور

عثر شاب على طفلة حديثة الولادة مربوطة الحبل السري وملفوفة داخل قطعة قماش بيضاء اللون بجوار أحد المنازل بشارع الهلال القديم بدائرة قسم شرطة دمنهور وتم إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية الصحية.





تلقى اللواء جمال الرشيدي نائب مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم شرطة دمنهور من المدعو "رجب .ش.ا."36 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم إفلاقة بمركز دمنهور بعثوره على طفلة لقيطة حديثة الولادة بجوار أحد المنازل بشارع الهلال القديم بدائرة القسم وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنها أنثى حديثة الولادة مربوطة الحبل السري وملفوفة داخل قطعة قماش بيضاء اللون.



