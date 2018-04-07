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مستشار محافظ الأنبار: على الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الإسراع في عمليات إعادة الإعمار

السبت 07/أبريل/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعا مستشار محافظ الأنبار بالعراق لشؤون النازحين، مازن خالد الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية إلى الإسراع في عمليات إعادة إعمار المناطق المستعادة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال خالد - في تصريحات خاصة لراديو (سوا) اليوم السبت - "نطالب المنظمات الدولية، والحكومة الاتحادية بضرورة دعم ملف إعادة الإعمار لتسهيل عودة النازحين وتوفير الاستقرار لهم"، مؤكدا أهمية سد الاحتياجات وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين العائدين إلى ديارهم في مناطق غرب الأنبار.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أعلنت اواخر الشهر الماضي عن عودة أكثر من 500 نازح إلى مناطقهم بمحافظة الانبار.

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