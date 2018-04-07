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«مياه القاهرة»: دورات تدريبية لربات البيوت لصيانة الصنابير لترشيد الاستهلاك ..فيديو

السبت 07/أبريل/2018 - 09:44 ص
المهندس مصطفى الشيمى
المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة
إسلام الطوانسي
أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة، أن الشركة قامت بتنظيم حملات توعية؛ لترشيد استهلاك المياه في وسائل الإعلام المختلفة، وبدأت بـ«النقطة بتفرق».

وأضاف "الشيمي"، في حواره مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشركة اهتمت بالتوعية في كل الأماكن المتاحة من مدارس ومعاهد أزهرية ومراكز شباب ومساجد وكنائس، وسيتم لقاء أئمة المساجد وأساقفة الكنائس لتنسيق التعاون حول التوعية بأهمية المياه.

وأشار رئيس شركة مياه القاهرة، إلى أن فرق الإعلام بالشركة تتواصل مع طلاب المنازل وربات البيوت، ويتم توعيتهم بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك، ويتم منحهم دورات تدريبية لصيانة صنابير المياه في المنازل، ومنحهم أدوات "هدية" ليمتلكوا القدرة فيما بعد لصيانتها، وتوفير قطرة المياه المهدرة.

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