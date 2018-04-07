تطوير ضمادة قابلة للحقن لوقف النزيف وسرعة التئام الجروح

نجح فريق من الباحثين فى جامعة "تكساس" الأمريكية في تطوير ضمادة جديدة قابلة للحقن، فهي مزيج بين عامل غذائي سميك شائع الاستخدام مع الجسيمات النانوية، ليتم حقنها في صورة "هيدرو جيل" يمكن من خلاله إيقاف النزيف سريعا وتعزيز احتمالات التئام الجروح.



فقد تم استخدام مادة مستخرجة من الأعشاب البحرية صالحة للأكل، ليتم مزجها مع نانو سيليكات اصطناعية ثنائية الأبعاد لتوليد "هيدرو جيل" قابل للحقن، يمكن أن يوقف النزيف بسرعة.. وقد لوحظ قدرة الجسيمات النانوية في تعزيز تسريع عملية تجلط الدم والتئام الجروح فى هذه الضمادة المطورة.



وقال الدكتور "أخيليش كيه .جاروار"، أحد العلماء المشاركين فى الدراسة "إن الهلاميات المائية القابلة للحقن، هى مواد واعدة لتحقيق التئام الجروح في حالة الإصابات الداخلية والنزيف، حيث يمكن إدخال هذه المواد الحيوية إلى مكان الجرح عن طريق الحقن".