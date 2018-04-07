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اختتام التمرين العسكري المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات الإماراتية والماليزية

السبت 07/أبريل/2018 - 09:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات البرية الإماراتية والماليزية في أبوظبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت أن التمرين المشترك "نمر الصحراء 5" حقق نجاحا كبيرا مما يعكس اهتمام وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية على رفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية وفق استراتيجية واضحة المعالم للمساهمة في تطوير مهارات وقدرات القوات البرية.

يأتي التمرين في إطار حرص الإمارات على دعم وخلق شراكات متميزة مع ماليزيا في المجالات كافة وتوسيع آفاق التعاون بما يحقق الرؤية المشتركة في تبادل الخبرات وتعزيز العمل العسكري بين الجانبين لرفع مستوى الأداء والكفاءة القتالية والعمل بروح الفريق الواحد.

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