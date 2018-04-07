افتتاح أول متجر فارغ في مركز تسوق برومانيا

افتتح أول متجر فارغ في مركز للتسوق "مول" في العاصمة الرومانية بوخارست، وهو متجر بمفهوم مختلف، حيث يتم دعوة الزبائن وزوار المجمع التجاري لعدم تفريغ الرفوف، ولكن لملئها بملابس استغنوا عنها، على أن يتم التبرع بها إلى الأسر ذات الدخل المحدود.



وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أنه ينفذ المشروع منظمة للأعمال الإنسانية في رومانيا، ونقل عن مسؤول بها إن هناك متاجر مماثلة في أنحاء رومانيا بهدف تنفيذ أكبر حملة لجمع الملابس في البلاد على أن يتم تصنيف الملابس بمساعدة متطوعين ثم تنظيفها وتسليمها إلى الأسر المحتاجة في عدة أقاليم.



