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حوادث

مصرع فلاح دهسه قطار في إيتاى البارود

السبت 07/أبريل/2018 - 11:19 ص
مصرع - ارشيفية
مصرع - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
لقى فلاح مصرعه خلال عبوره شريط السكة الحديد (من مكان غير مخصص للعبور) بقرية كفر مجاهد بدائرة مركز إيتاى البارود، حيث اصطدم به جرار القطار حال سحبه لجرار معطل مما أدى لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى نائب مدير امن البحيرة ، بلاغا من مركز شرطة كوم حماده باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته أمام قرية كفر مجاهد بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء عبور المدعو "شعبان .ا.ا" 74 سنة فلاح ومقيم  قرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود لشريط السكة الحديد (من مكان غير مخصص للعبور)، اصطدم به جرار حال سحبه لآخر معطل مما أدى لوفاته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام .. وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفه مفتش الصحة أفاد بتقريره أن سبب الوفاة "كسور متفرقة بالجسم وتهشم بالجمجمة" نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد بالوفاة شبهة جنائية.. وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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