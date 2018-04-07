فتح تحقيق في دفن كتاكيت حية بأستراليا

تحقق شركة أسترالية عملاقة للدواجن في مزاعم بأنه تم دفن كتاكيت أحياء خلال عملية تنظيف لشاحنة انقلبت بالقرب من بلدة "ياس" شمال العاصمة كانبرا.



وقالت الشركة إنها شعرت بالصدمة والانزعاج من مقطع فيديو يظهر الكتاكيت وعمرها يوما واحدا وهي تسحب من التراب فيما لا يزال التحقيق جاريا في الواقعة.



وأضافت - في بيان لهيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" - أن قيام نشطاء حقوق الحيوان بنشر صور ومقاطع فيديو على وسائل الإعلام الاجتماعي أمر غير مقبول تماما وينتهك الإجراءات المتبعة في الشركة حيال الحوادث من هذا النوع.



وكانت شاحنة تحمل 100 ألف كتكوت حي انقلبت ظهر أمس على الطريق بالقرب من بلدة "ياس".



وقام مجلس البلدة بعملية التنظيف، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن دفن الكتاكيت حية، وقال إن موظفيه عملوا لمدة أكثر من 15 ساعة لإنقاذ 80 ألف كتكوت ودفن الأخرى النافقة.



وقالت جماعة لحماية الحيوان في تعليق مع الفيديو إنه يبدو أن الناس كانوا يسحبون الكتاكيت أحياء من تحت التراب وتمكنت المجموعة من سحب 140 كتكوتا حيا من بين آلاف الكتاكيت النافقة.



