لصوص السيارات بهولندا يراعون البيئة ويسرقون "الكهربية والهجين"

بدأ لصوص السيارات في هولندا يتحولون إلى اللون الأخضر، أي مراعاة البيئة حيث زادت سرقات السيارات الكهربائية والهجين.



وذكرت رابطة معنية بجرائم السيارات أنه ارتفعت سرقات السيارات الكهربائية بصورة حادة حيث بلغ إجمالي عدد السرقات 80 سيارة من نوعها هذا العام حتى الآن مقابل 31 سيارة فقط تمت سرقتها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017.



وقال مدير الرابطة، وفقا لموقع "دتش نيوز" الإخباري إنه بمثل هذا الكم من السرقات فإن الحديث لا يدور حول حوادث ولكن اتجاه يتعين مواجهته فورا.



وتعتبر "تويوتا" هي أكثر السيارات الكهربائية شعبية بين اللصوص، فيما تعتبر هولندا خامس أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بعد الصين والولايات المتحدة واليابان والنرويج.

