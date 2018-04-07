ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص وسردين فاسد بالبحيرة

شنت إدارة مباحث التموين بالبحيرة برئاسة العقيد وجدي الصيرفي حملة مكبرة للرقابة على الأسواق ومصانع الرنجة ومحلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة بالتزامن مع أعياد شم النسيم، بمشاركة مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة.



أسفرت الحملة عن ضبط كل من "أيمن .م.ع . 44 سنة" صاحب مصنع رنجة (بدون ترخيص) كائن طلمبات برسيق مركز أبوحمص لإدارة المصنع بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه، واستخدام ملح طعام مجهول المصدر، حيث تم ضبط 950 كيلو رنجة مدخنة، 2 طن أسماك مجمدة، 1 طن ملح ، "ضاحى .ا.ع" 46 سنة، صاحب مصنع رنجة (بدون ترخيص) كائن مركز إدكو لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة .. حيث تم ضبط 500 كيلو رنجة مدخنة.



كما تم ضبط "مسعد .ا"41 سنة، صاحب محل لبيع الأسماك المملحة بمدينة بدر، لحيازته وعرضه للبيع سردين مملح بدون بيانات وعلامات تجاريه، حيث تم ضبط 80 كيلو سردين مملح، و"محمد .م.ج" 43 سنة، صاحب مركب بترعة المحمودية بجوار كوبرى أبو الريش / قسم دمنهور، لحيازته وعرضه للبيع 3 كيلو فسيخ، 3 كيلو سردين غير صالح للاستلاك الآدمى، و"حسن .ا.ا" 44 سنة، صاحب محل لبيع الأسماك المملحة بمدينة أبوحمص لحيازته وعرضه للبيع 50 كيو رنجة مدخنة مجهولة المصدر 80 كيلو سردين مملح.



كما تمكنت الحملة في مجال مراقبة الأسعار والأسواق 20 قضية تموينية "إدارة منشأة بدون ترخيص، ضبط سلع مجهولة المصدر، وقضية غش تجارى، ضبط مخابز مخالفه للإنتاج، وعدم الإعلان عن الأسعار.