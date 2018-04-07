مدير أمن الغربية يتفقد قوات تأمين الكنائس

تفقد مدير أمن الغربية الكنائس الموجودة بنطاق المحافظة للوقوف على انتظام الخدمات المعينة لتأمين الكنائس أثناء احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة.



وقال مدير الأمن - في تصريح له اليوم السبت - إنه تم وضع الأكمنة الثابتة أمام مداخل ومخارج الكنائس، وغلق جميع الطرق المؤدية إليها ومنع مرور السيارات والدراجات النارية بالمنطقة المحيطة بها، ونشر عناصر الشرطة السرية في الشوارع المؤدية للكنائس.



ووجه بقيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لمحيط الكنائس كإجراء احترازي دوري؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين، فضلا عن قيامه بمتابعة خطوط سير الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين، وكذلك محيط الكنائس.