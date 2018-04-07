الصحف الإماراتية: «عبد الناصر» مواقف وشهادات عن تجربة عربية مضيئة.. التآمر القطري مستمر ضد مصر والسعودية والعرب.. إسرائيل تستبيح الدم الفلسطيني وسط تهرب دولي.. سوريا دخلت علنًا في عملية تقاسم المصالح

"الخليج": مئوية عبد الناصر.. مواقف وشهادات عن تجربة عربية مضيئة

"البيان": التآمر القطري مستمر

"الوطن": الحل السياسي وحده كان كفيلًا بإنقاذ سوريا

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت الموافق 7 أبريل 2018، العديد من الموضوعات على مستوى الشأن العربي، حيث سلطت الصحف الضوء على التضحيات التي لا يزال يدفعها الشعب الفلسطيني، ومنها دماء العديد من الشهداء ومئات الجرحى التي سالت في غزة أمس، الجمعة، في مواجهة آلة القتل والبطش الإسرائيلي، إضافة إلى استمرار تآمر نظام الحمدين على دول المنطقة وتحالفه الوثيق مع إيران، ما يعكس مشاعر الحقد الدفينة التي يعلنها هذا النظام لجيرانه وللعروبة بشكل عام، والأوضاع في سوريا.وعلى الشأن المصري، نشرت صحيفة "الخليج" اليوم ملفا عن مئوية ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تحت عنوان "مئوية عبد الناصر.. مواقف وشهادات عن تجربة عربية مضيئة"، وعرضت تحته أقوال مؤرخين وأكاديميين وسياسيين سلطوا الضوء على التجربة السياسية للرئيس الراحل، مؤكدين أن ما ذهب إليه من أهداف وإنجازات خلال فترة حكمه كانت تستهدف عزة مصر وحريتها ووحدة الأمة العربية ورفعتها وإيمانه بالعدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن تلك الأهداف كانت مطالب الحركة الوطنية المصرية العربية قبل ثورة 23 يوليو عام 1952.وقال الدكتور أيمن فؤاد سيد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مرور مائة عام على مولد الزعيم جمال عبد الناصر»، الذي نظمته الجمعية الثلاثاء الماضي في إطار الفعاليات التي يتم تنظيمها بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد عبد الناصر، إن ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أحدثت تحولًا جذريًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث ظهر المد العروبي والقومي، واستطاعت مصر أن تؤثر في محيطها العربي والأفريقي وأمريكا اللاتينية.وقال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن المصادفة جعلت منى ابنًا يحمل اسم جمال عبد الناصر، وعشت معه أجمل طفولة وصبا، إلا أن الاختيار المؤكد يجعل كثيرين جدًا قد يصلون إلى الملايين داخل مصر وخارجها، وأنا منهم، أبناء بالروح والوجدان، والعقل والإرادة والوعي لذلك الرجل.قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، أمام الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور جمال شقيرة، الأمين العام للجمعية، في ورقة بحثية بعنوان «ثورة 23 يوليو بين ثورات العالم»، إن ثورة 23 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر لم تكن ثورة فئوية أو طبقية أو متطرفة يمينًا أو يسارًا أو ثورة عنصرية.وتحدث حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، عن علاقة عبد الناصر بجماعة الإخوان، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو تعاني مشكلة في الدراسات العلمية، مشيرًا إلى أن أمريكا أول من سعى إلى تشويه ثورة 23 يوليو، وحاولت النيل كثيرًا من قائدها جمال عبد الناصر، وذلك بهدف الترويج لمشروعها في المنطقة، صاحَبَها في ذلك بعض الأفراد داخل مصر من القوى القديمة السابقة لثورة 23 يوليو.ومن الأخبار التي تصدرت أيضا عن الشأن المصري، على ذات الصحيفة اليوم، ما أشارت إليه من قرار الدائرة الأولى، مفوضين في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمس الأول، الخميس، تأجيل دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري، والتعويض عن جرائمها في حق مصر لجلسة 7 يونيو المقبل، وحملت الدعوى رقم 52174 لسنة 71 قضائية.وقال المحامي حميدو جميل، مقيم الدعوى، إنه بعد أن تكشف الدور القطري في التآمر على مصر، واحتضانها للجماعات الإرهابية، ودعمها لها بالمال والسلاح، يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صريحًا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى، أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي. وأضاف أن من حق مصر أن تتخذ كل وسائل التقاضي الدولية ضد قطر لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر، ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق مصر من أضرار.وعن ذات الشأن وهو التآمر القطري ضد الدول العربية، ومن ناحيتها قالت صحيفة "البيان" في افتتاحيتها بعنوان "التآمر القطري مستمر" إن تآمر نظام الحمدين على دول المنطقة وتحالفه الوثيق مع إيران يعكس مشاعر الحقد الدفينة التي يعلنها هذا النظام لجيرانه وللعروبة بشكل عام، وذلك بعد أن بات دعم الإرهاب وتمويله هو شغله الشاغل.وأضافت الصحيفة أن حقد نظام الحمدين ينعكس في أفعال كثيرة منها التآمر بشكل مستمر على زعزعة الاستقرار في دول المنطقة واعتراض المقاتلات القطرية للطائرات المدنية الإماراتية وتهديدها لها ضاربة عرض الحائط بجميع القوانين والمعاهدات الدولية للطيران المدني، وكذلك إطلاقها أبواقها الإعلامية المشبوهة التي تنطلق من الدوحة لتبخ سمومها وأكاذيبها المفضوحة في هجومها الشرس على الدول الأربع المقاطعة لقطر والمكافحة للإرهاب.وتابعت: "يا للسخرية والمهزلة عندما يعزي النظام القطري مصر في ضحاياها من الإرهاب بينما تنطلق قناة الجزيرة الملعونة علنًا لتنادي الشعب المصري بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية وتسمح لأبواقها بترويج أفكار الإخوان التخريبية ويمنع نظام الحمدين الإرهابي تصدير الغاز للبحرين بينما يذهب ليبني حقل غاز مشتركًا مع إيران".وقالت "البيان": "في الوقت الذي يدين العالم كله قصف ميليشيات الحوثي للأراضي والمدن السعودية بصواريخ إيران الباليستية، يذهب الإعلام القطري المشبوه ليهاجم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، والذي كانت قطر فيه على جبهة واحدة قبل أن تتحالف مع طهران ولا تستحي قناة الجزيرة المأجورة من شن حملة مسمومة ومفضوحة على مواقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية رغم المواقف الثابتة للمملكة على مدى عقود في هذا المجال، وهو ما تؤكده حقيقة أن دعم السعودية للفلسطينيين لا يفوقه دعم من أي جهة في العالم".وإلى ملف القضية الفلسطينية، قالت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها تحت عنوان "استباحة الدم الفلسطيني" إن "إسرائيل أقدمت مجددا على الولوغ بالدم الفلسطيني وكأنه دم مستباح معتمدة على قوتها الباطشة وعلى تصريح غربي مفتوح بالقتل وعلى موقف عربي باهت وبائس وعلى تهرب دولي من تحمل المسئولية ومعاقبة هذه الدويلة جراء ما تقترفه من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية".وأضافت: "في مسيرات العودة يوم أمس على حدود فلسطين المحتلة مع قطاع غزة تجمع عشرات آلاف الفلسطينيين مع خيامهم في وقفات سلمية منظمة بأعلامهم الفلسطينية من دون غيرها، يرددون الهتافات والأهازيج الوطنية ولم يقتربوا من السياج الحدودي الذي حوله الاحتلال إلى ثكنات عسكرية مدججة بالسلاح مع أوامر بإطلاق الرصاص الحي بهدف القتل لحماية "أمن إسرائيل" كما ادعى قادة الاحتلال، مع أن هذا الأمن لم يكن معرضًا للخطر".وأشارت "الخليج" إلى أنه "في مسيرة الصراع من بدايتها حتى الآن لم يبخل الشعب الفلسطيني بالتضحية وقدم آلاف الشهداء وكان على الدوام في خطوط المواجهة الأمامية ولم يهن ولم يستكن ولم يرفع الراية البيضاء ورفض كل الحلول التي استهدفت تصفية قضيته لأن الحق لا يتجزأ وكذلك الأرض لا تقبل القسمة أو الطرح، شعب لا يملك إلا الإرادة والصمود هو شعب لا بد سينتصر طال الزمان أو قصر فالحرية لا تعطى إنما تنتزع انتزاعًا وبالقوة، خصوصًا إذا كان العدو على غرار دويلة إسرائيل العنصرية التوسعية الإرهابية المصفحة بأسلحة نووية وأحدث ما تنتجه آلة الحرب الأمريكية".واختتمت صحيفة "الخليج" افتتاحيتها مؤكدة أن كل الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية وداخل فلسطين 48 وفي المخيمات والشتات ومعه أمته العربية يدركون حجم المؤامرة ويزدادون إصرارًا على مواصلة الصراع مع علمهم بأن التضحيات ستتواصل.بدورها، قالت صحيفة "الوطن" في افتتاحيتها بعنوان "أين السوريون؟"، أن هذا السؤال مطروح على نطاق واسع وبات عنوانًا للكثير من التساؤلات والاستفسارات والتحليلات، وذلك خلال سنوات البحث عن حل سياسي لأزمة تطول دون أفق، لكن هذا السؤال بات يتكرر أكثر من السابق بعد القمة الروسية التركية الإيرانية الأخيرة وبعيدًا عن المشاعر والمواقف، يبدو أن سوريا دخلت علنًا في عملية تقاسم المصالح ولم يعد لديها أي أوراق سوى ما تشهده من اقتتال على الأرض والجهات التي قيل إنها تشرف على الحروب بالوكالة و تعد لمسار الأحداث وفق ما تراه يناسب مصالحها فقط وبالتالي تقوم بفرضه.وأضافت الصحيفة أنه خلال كل هذا العبث الكارثي الذي يبدو مطبقًا على الأوضاع في سوريا باتت كلمة "انتصار" معيبة خلال التعاطي مع المسألة السورية أو توصيف المشهد فيها لأن الحقيقة الوحيدة والثابتة اليوم أنه لا منتصر فيها والسوريون جميعهم بدون استثناء يخسرون وينزفون وهم الضحية الأولى لحرب شعواء شهدت من التدخلات وخلط الأوراق الكثير.وأكدت صحيفة "الوطن" أن الحل السياسي وحده كان كفيلًا بإنقاذ سوريا لكن الخلاف الأمريكي الروسي من جهة ومصالح المتدخلين، خاصة إيران وتركيا اللتين لا تريدان أي حل حفاظًا على مصالحهما لأن أي حل يتم إنجازه وفق الموقف الدولي الذي يعلن وإن ظاهريًا أنه مع وحدة سوريا وشعبها وسلامة أراضيها وهذا يعني أن الحل سوف يضع حدًا لمطامع طهران وأنقرة.وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إن التهميش لجميع الأطراف السورية في الوقت الذي يرسم مستقبلها الآخرون هو قمة الأسى ومنبع الخطر والنهايات التي لم تكن في صالح سوريا ومنكوبيها بالتأكيد.