يوفنتوس ضيفا ثقيلا على بينيفنتو بالدوري الإيطالي

يواجه فريق يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الايطالي،فريق بينفينتو اليوم في ملعب سانتا كولومبا،في مستهل مباريات الجولة الـ 31 من الكالتشيو.



ويسعى فريق السيدة العجوز لمواصلة الحفاظ على صدارة الترتيب الدوري التي اعتلاها قبل أكثر من شهر منتزعًا إياها من فريق نابولي.



ويحاول فريق يوفنتوس مداواة جراحه الأوروبية على حساب متذيل الترتيب وذلك بعد أن تلقي حامل لقب الدوري الإيطالي لهزيمة مذلّة في دوري الأبطال على ملعبه بتورينو أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة , ولكن فريق بينفينتو يسعى للخروج ولو بنقطة للحفاظ على آماله في البقاء بين عمالقة السيري A وهو المنتشي بفوز أخير في الجولة الماضية على حساب هيلاس فيرونا أحيت آماله في البقاء ولو بنسبة ضئيلة.



وكان لقاء الدوري الأول الذي أقيم في الجولة الـ 12 قد انتهى بين الفريقين لصالح اليوفي بثنائية هيجواين وكوادرادو مقابل هدف للاعب اماتو شيشيريتي.