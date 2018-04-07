سانا: قتلى وجرحى جراء استهداف مسلحين الأحياء السكنية بدمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن 5 أشخاص بينهم طفلة لقوا مصرعهم، وأصيب 30 آخرون بجروح جراء استهداف مسلحي تنظيم (جيش الإسلام) بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة دمشق.



وقال مصدر بقيادة شرطة دمشق - في تصريحات نقلتها وكالة (سانا) - اليوم / السبت / " إن إرهابيي ما يسمى بـ "جيش الإسلام" المتحصنين في مدينة دوما أطلقوا 7 قذائف هاون على حي المزة 86 السكني ومحيط ساحة الأمويين ومنطقتي أبو رمانة وعش الورور، ما أدى إلى مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة".



وأضاف أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل وعدد من السيارات والممتلكات العامة والخاصة.

