ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سانا: قتلى وجرحى جراء استهداف مسلحين الأحياء السكنية بدمشق

السبت 07/أبريل/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
ا ش ا
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن 5 أشخاص بينهم طفلة لقوا مصرعهم، وأصيب 30 آخرون بجروح جراء استهداف مسلحي تنظيم (جيش الإسلام) بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة دمشق.

وقال مصدر بقيادة شرطة دمشق - في تصريحات نقلتها وكالة (سانا) - اليوم / السبت / " إن إرهابيي ما يسمى بـ "جيش الإسلام" المتحصنين في مدينة دوما أطلقوا 7 قذائف هاون على حي المزة 86 السكني ومحيط ساحة الأمويين ومنطقتي أبو رمانة وعش الورور، ما أدى إلى مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل وعدد من السيارات والممتلكات العامة والخاصة.

ترشيحاتنا

خبيرة تغذية توضح أنسب طريقة لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ..فيديو

عمرو عبد الحق عن حبس موظفي الزمالك: «أذية الناس شيء مش سهل».. فيديو

8 روائح للجسم لا ينبغي تجاهلها.. احذروها

بوسي تنشر صورة جديدة لها عبر «إنستجرام»

وزير الزراعة يوافق على محاكمة 29 مسئولًا بالإصلاح الزراعي

7 معلومات عن «سبت النور».. أبرزها النور المقدس بقبر السيد المسيح

ليفربول يواجه إيفرتون في لقاء الديربي اليوم.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

مياه القاهرة: حصة المواطن السنوية انخفضت لـ600 متر مكعب.. ولا بديل عن الترشيد.. فيديو

حضرى صينية سمك في الفرن بأسهل الخطوات

انتبه.. «4 أمور» ترفعك إلى أعلى الدرجات ولو قل عملك وعلمك

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

تعرف على أهمية تناول كوب من هذا المشروب صباحا ومساء يوم شم النسيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون.. وفيرمينيو خارج التشكيلة

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

بوسي تنشر صورة جديدة لها عبر «إنستجرام»

جسار والرباعي يشعلان مدينة الملك عبد الله «طربا وفنا».. صور

فيديو

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة
خبيرة تغذية توضح أنسب طريقة لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ..فيديو
خبيرة تغذية تكشف كيفية الحصول على فسيخ ورنجة وملوحة سليمة ..فيديو
رفع 80% من أنقاض عقار الإسكندرية المنهار
بث مباشر.. الاستعداد لاستقبال نور قبر المسيح داخل كنيسة القيامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟