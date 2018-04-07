ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مياه الأقصر تستعد لاستقبال أعياد الربيع

السبت 07/أبريل/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن اتخاذ عدد من الإجراءات لرفع درجة الاستعداد الكامل لضمان وصول المياه للمواطنين بالمستوى القياسي خلال فترة أعياد القيامة وشم النسيم، وذلك مع اتخاذ الجاهزية القصوى لمواجهة أى أعطال طارئة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أنه تم إجراء أعمال الصيانة المختلفة، والتى شملت عدد من طلمبات المياه للمحافظة على التشغيل بالمستوى القياسى لسد احتياجات المواطنين من استهلاك المياه خلال فترة الأعياد وما قبلها، وتم إصدار التعليمات لمديرى المحطات لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة على مدار اليوم والابلاغ الفورى فى حالة ظهور أعطال.

وأشار إلى قيام مدير عام المياه بالمرور المفاجئ على محطات مياه الشرب للتأكد من قدرة التشغيل بالشكل القياسي المطلوب، وتم منع الإجازات لعمال الورديات خلال فترة العيد، ورفع درجة الاستعداد لإدارة عمليات الخط الساخن واستدعاء أفراد الإدارة بالشكل الكامل، وتم رفع درجة الاستعداد لإدارة الشبكات والتنسيق مع إدارتى التشغيل وغرفة عمليات الخط الساخن 125.

وأضاف أنه تم تجهيز سيارات مياه الشرب لسد الاحتياجات فى حالة طلب المواطنين، وتم التأكد من جاهزية محطات الصرف الصحى واختبار طلمبات الرفع مع التأكد من السلامة الفنية لها، ومراجعة جميع مولدات الديزل لمواجهة أى احتمالات لانقطاع التيار الكهربائى.

كما تم رفع درجة الاستعداد لفرق طوارئ الصرف الصحى والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وسيارات الشفط والتطهير والتسليك، ورفع درجة الاستعداد لادارة الأمن والتأكد من متابعة مأخذ محطات المياه بمحافظة الأقصر.

كما تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالمواطنين سرعة الاتصال والابلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، ورقم 0952282406ــــ 01147999752 من أى شبكة اتصال.

ترشيحاتنا

بث مباشر.. الاستعداد لاستقبال نور قبر المسيح داخل كنيسة القيامة

تعرف على موعد مباراة «ليفربول صلاح» مع إيفرتون والقنوات الناقلة لها

الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش بالدوري

عمرو عبد الحق يهاجم اللجنة المالية في الزمالك: «النية هي الأذية.. والنادي سيذهب بلا عودة».. فيديو

إيمان أبو طالب تحتفل بعيد ميلاد زوجها بطريقة رومانسية

احذر الإفراط في تناول البصل الأخضر لخمسة أسباب!

النقض توصي بتأييد إدراج "بديع" و"عزت" و"الحداد" على قوائم الإرهاب

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم ..فيديو

عمرو عبد الحق: «مفيش لاعب هيفكر يروح الزمالك حاليا».. فيديو

عمرو عبد الحق عن حبس موظفي الزمالك: «أذية الناس شيء مش سهل».. فيديو

تصنيع هراس الطرق «أمير» بأياد مصرية بالتعاون بين الإنتاج الحربي والهجرة.. «العصار»: نسعى لإنتاج منتجات مصرية 100% ابتكارًا وتصنيعًا.. نبيلة مكرم: التعاون الدائم بين الوزارتين نموذج للتنسيق الحكومي

خبيرة تغذية توضح أنسب طريقة لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون.. وفيرمينيو خارج التشكيلة

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

بوسي تنشر صورة جديدة لها عبر «إنستجرام»

جسار والرباعي يشعلان مدينة الملك عبد الله «طربا وفنا».. صور

فيديو

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة
خبيرة تغذية توضح أنسب طريقة لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ..فيديو
خبيرة تغذية تكشف كيفية الحصول على فسيخ ورنجة وملوحة سليمة ..فيديو
رفع 80% من أنقاض عقار الإسكندرية المنهار
بث مباشر.. الاستعداد لاستقبال نور قبر المسيح داخل كنيسة القيامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟