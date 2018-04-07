إجازة للطلاب والعاملين بجامعة دمياط..غدا

أعلنت جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، منح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، إجازة غدا "الأحد"، حرصا على سلامتهم وتيسيرا عليهم، وذلك نظرا للزحام الذى تشهده الآن الطرق المؤدية لمحافظة دمياط، والمتوقع زيادته تصاعديا بسبب أعياد شم النسيم، مما قد يؤثر على حركة انتقال منسوبى الجامعة منها وإليها.



وناشد رئيس الجامعة، فى بيان صادر عنه اليوم، أعضاء هيئة التدريس، عدم إجراء اختبارات يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل، مشاركةً وتخفيفًا على الطلاب المسيحيين الذين يحتفلون بأعيادهم الآن، وتيسيرا على سائر الطلاب وأولياء أمورهم الذين سيحتفلون بعيد شم النسيم يوم الاثنين 9 أبريل.



كما ناشد الطلاب بتوخى الحذر حال التواجد على الشواطئ نظرا للأحوال الجوية التى لا تسمح بنزول المياه فى هذه الأيام.