إيفرتون يبحث عن الفوز الأول على ليفربول "صلاح" في ديربي الميرسيسايد

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على فريق إيفرتون مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري على ملعب جوديسون بار .



ولم ينجح إيفرتون في تحقيق الفوز على ليفربول في ديربي الميرسيسايد في آخر 16 مباراة لعبها الفريقين، حيث حقق ليفربول الفوز في 8 مباريات وتعادلا في 8 أيضاََ.



ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 66 نقطة بينما يقع إيفرتون في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة.



ويغيب محمد صلاح عن فريق ليفربول بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الريدز مع مانشستر سيتى بدوري الأبطال، والتى انتهت بفوز رفقاء صلاح بثلاثية نظيفة.