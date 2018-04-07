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أخبار البلد

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

السبت 07/أبريل/2018 - 11:02 ص
أحد السفن تبحر في
أحد السفن تبحر في ميناء دمياط
سامي عبد الرحمن - أحمد ابوشوشة
أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الميناء سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأشار إلى أنه وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3773 طنًا، في حين غادر 73 سيارة نقل محملة بـ3126 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 161345 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

قد شملت حركة الصادر من الميناء 4500 طن يوريا و 500 طن كوارتز و 3900 طن فوسفات.

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