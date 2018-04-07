مخرج "بيت السلايف" يمنع الإجازات

حالة من الطوارئ فرضها المخرج محمد عبد الخالق من أجل سرعة الانتهاء من تصوير أحداث مسلسل "بيت السلايف" والذى يعرض حاليا على قناة أبو ظبى الإماراتية، وتسليم الحلقات للمونتاج .



وعلم صدى البلد أن المخرج أصدر بعض التعليمات أبرزها منع الإجازات نهائيا عن فريق العمل، خاصة أن البعض منهم يصور أعمال درامية لرمضان المقبل 2018.



تدور أحداث المسلسل حول "بوسى"، وهى سيدة تمتلك شركة سياحة، ولديها ولدان، وهما الفنان حازم سمير الذى يعمل طبيب أسنان، وأحمد صلاح حسنى، ويعمل مع والدته فى شركة السياحة، وابنة هى جيهان خليل، وتعمل مضيفة طيران، ويتناول العمل المشاكل العائلية فى توزيع الثروة والصدامات بين الإخوة غير الأشقاء وهيمنة الابن الأكبر على الميراث والمشاكل النسائية بين زوجات الإخوة.



"بيت السلايف" بطولة بوسى، عبير صبرى، منة فضالى، حازم سمير، جيهان خليل، أشرف مصيلحى، طارق صبرى، أحمد صلاح حسنى، سمر جابر، رباب ممتاز، ياسمين على، شيرين أبو العز، نيفان صابر، خلود سرحان، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وإنتاج محمود شميس.