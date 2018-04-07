النقض توصي بتأييد إدراج "بديع" و"عزت" و"الحداد" على قوائم الإرهاب

حصل صدى البلد، على رأي نيابة النقض في قرار إدراج محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومحمود عزت وجهاد الحداد وعمر مالك وآخرين، على قوائم الإرهاب.



وأوصت النيابة العامة لدى محكمة النقض، بعدم قبول الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود السيد غزلان نائب المرشد وعضو مكتب الإرشاد، وصلاح الدين مرسي، وعبد الرحيم محمد، وكارم محمود، ومحمد انصاري، ويوسف طلعت، ومحمود عبدالكريم وأحمد عبدالهادي وأحمد جمعة، وأحمد عبدالرحمن قاسم.



ثانيا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين سعد محمد عمارة، ومصطفى طاهر الغنيمي، وسعد عصمت، وعصام مختار، ومسعد حسين، وأشرف ابراهيم وعمر يوسف، ومن الطاعنين وليد عبدالرؤوف وعمر حسن مالك، ومحمد السروجي، ومراد محمد وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد محمد سبع، وأحمد عبدالغني، وخالد محمد، وهاني صلاح الدين، ورمزي محمد، وعمرو السيد عبده مصطفى، وسعد خيرت، وأيمن عبدالغني وسمير محمد ومحمد صلاح الدين وسامحي مصطفى وعبدالله أحمد الفخراني، شكلا وفي الموضوع لرفضه.



وحددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا جلسة 22 مايو المقبل لنظر طعن المتهمين فى قضية "غرفة عمليات رابعة" على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.



كانت محكمة الجنايات قررت أدراج بديع وآخرين فى قضية غرفة علميات رابعة، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتجميد أموالهم، لمدة 3 سنوات، طبقا لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.