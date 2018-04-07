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أخبار البلد

التفاصيل الكاملة لتحرير ركاب رحلتي «إير سينا» محاضر داخل المطار

السبت 07/أبريل/2018 - 11:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
حرر حوالي 321 راكبًا متوجهين إلى مدينة القدس المحتلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، محاضر ضد شركة إير سيناء، وذلك بعد تأجيل رحلتين، المتوجهتين إلى الوجهة المذكورة، على خلفية احتفالات عيد القيامة المجيد، لأداء مناسك الحج.

كشفت مصادر داخل المطار، أن 321 راكبًا توجهوا، لعمل محاضر بعد تأجيل رحلتي رقم 250 و252، التابعتين إلى شركة "إير سيناء"، المعنية بنقل الحجاج الأقباط إلى تل أبيب، ومنها إلى العاصمة الفلسطينية القدس.

ولوحت المصادر، بأن الرحلتين المقرر إقلاع إحداهما في الثالثة فجرا، والأخرى في التاسعة من صباح اليوم، تم تأجيلهما لسوء الأحوال الجوية بمطار المهبط، مما أثار استياء الحجاج المسيحيين، ودفعهم إلى عمل محاضر.

وقالت إنه تقرر ضم ركاب الرحلتين على رحلة واحدة، والتي تستعد لمغادرة المطار بعد قليل، لنقل الحجاج المسيحيين إلى القدس.

جدير بالذكر أن شركة إير سيناء، خصصت 26 رحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار بن جوريون بتل أبيب، لنقل نحو 4700 حاج مسيحي، قبيل أسبوع الآلام وحضور عيد القيامة بمدينة القدس، والقيام بجولات سياحية بالأماكن المقدسة بمدينة بيت لحم وكنيسة القيامة.

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