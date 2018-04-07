بلقيس تهنئ شيرين وحسام حبيب على زواجهما

هنأت الفنانة الخليجية بلقيس الفنانة شيرين عبد الوهاب بزواجها من الفنان حسام حبيب من خلال تغريدة بحسابها الشخصي على موقع التدوين الاجتماعي "تويتر".



وغردت "بلقيس" قائلة: "كل التباريك لحبيبتي وقلبي الفنانة الكبيرة فرحتها الكبيرة وباقولك ألف مبروك ويا رب تتهني وتكوني أسعد امرأة في الدنيا.. يا رب زي ما فرحتيني في يوم فرحي تفرحي كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة يا اجمل #شيرين..بحبك اوي".



يشار إلى أن هناك بعض الأنباء تم تداولها عن أن عقد قران شيرين وحسام سوف يقام اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

