ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بلقيس تهنئ شيرين وحسام حبيب على زواجهما

السبت 07/أبريل/2018 - 11:13 ص
شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
شروق ابراهيم
هنأت الفنانة الخليجية بلقيس الفنانة شيرين عبد الوهاب بزواجها من الفنان حسام حبيب من خلال تغريدة بحسابها الشخصي على موقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وغردت "بلقيس" قائلة: "كل التباريك لحبيبتي وقلبي الفنانة الكبيرة فرحتها الكبيرة وباقولك ألف مبروك ويا رب تتهني وتكوني أسعد امرأة في الدنيا.. يا رب زي ما فرحتيني في يوم فرحي تفرحي كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة يا اجمل #شيرين..بحبك اوي".

يشار إلى أن هناك بعض الأنباء تم تداولها عن أن عقد قران شيرين وحسام سوف يقام اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
بلقيس تهنئ شيرين وحسام حبيب على زواجهما

ترشيحاتنا

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

«سلطان الطرب» من طابا: مصر بلد الأمن والأمان.. صور

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء جمعة الكاوشوك إلى 10 أشخاص

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم

تصنيع هراس الطرق «أمير» بأياد مصرية بالتعاون بين الإنتاج الحربي والهجرة.. «العصار»: نسعى لإنتاج منتجات مصرية 100% ابتكارًا وتصنيعًا.. نبيلة مكرم: التعاون الدائم بين الوزارتين نموذج للتنسيق الحكومي

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

"كهربا" يواصل الصيام التهديفي لـ 20 مباراة متتالية طوال ستة أشهر مع اتحاد جدة

عمرو عبد الحق: مرتضى منصور مش محتاج حد يدافع عنه.. فيديو

وزير الزراعة يوافق على محاكمة 29 مسئولًا بالإصلاح الزراعي

«العرب اللندنية»: أمير قطر يبحث عن خطة إنقاذ أخيرة من خلال زيارته إلى واشنطن

8 روائح للجسم لا ينبغي تجاهلها.. احذروها

عمرو عبد الحق: «مفيش لاعب هيفكر يروح الزمالك حاليا».. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون.. وفيرمينيو خارج التشكيلة

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

بوسي تنشر صورة جديدة لها عبر «إنستجرام»

جسار والرباعي يشعلان مدينة الملك عبد الله «طربا وفنا».. صور

فيديو

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة
خبيرة تغذية توضح أنسب طريقة لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ..فيديو
خبيرة تغذية تكشف كيفية الحصول على فسيخ ورنجة وملوحة سليمة ..فيديو
رفع 80% من أنقاض عقار الإسكندرية المنهار
بث مباشر.. الاستعداد لاستقبال نور قبر المسيح داخل كنيسة القيامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟