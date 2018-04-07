شاهد.. صراع القمة بين مجموعة من الأسود ومئات الجاموس

الحياة البرية مليئة بالصراعات الغريبة والمثيرة، ولكن ما حدث بين قطيع من الجاموس البري، ومجموعة من الأسود صراع استثنائي وفريد من نوعه، سجلتها كاميرات محبي الحياة البرية، في حديقة جنوب لوانجوا الوطنية في زامبيا.



وتبين اللقطات المسجلة، مجموعة من الجاموس البري يركضون في سرب وحولهم سحابة من الغبار، ليصطفوا أمام مجموعة من الأسود قطعوا عليهم طريق رحلتهم، لتبدأ مواجهة ساخنة وعنيفة لا أحد يتوقع حسمها.



وراقب كل من الاسود وقطيع الجاموس بعضهم البعض بحذر، وذلك قبل أن ينطلق أحد جاموس القطيع في مهاجة الاسود بقرونه، ليتراجع اصحاب الانياب إلى الخلف خوفًا من بطش الجاموس، ليستمر الأمر في مباغته بين الطرفين صاحبتها عملية كر وفر دون الدخول في صدام حقيقي خلف ضحايا بين المجموعتين.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان قطيع الجاموس مكون من 500 رأس، بينما مجموعة الأسود لم تتعدى العشرات، مما أثار بداخلهم الخوف في مهاجمة القطيع بقوة.



