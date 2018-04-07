توتنهام يخشى مفاجآت ستوك «رمضان» بالدوري الإنجليزي.. اليوم

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني رمضان صبحي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري .



ويأمل ستوك سيتي في الاستفاقة من كبوته أمام العملاق توتنهام وخطف ثلاثة نقاط قد تبقي على آمال الفريق في تفادي الهبوط للقسم الثاني ، كما يبحث ستوك عن تذوق طعم الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر ثماني مباريات بالدوري بين تعادلات وهزائم.



أما توتنهام يتطلع لتكرار فوزه على زملاء رمضان صحبي بعد عبور محطة الدوري الأول بخمسة أهداف مقابل هدف ، ويدخل توتنهام اللقاء وفي رصيده 64 نقطة في المركز الرابع، فيما جمع ستوك سيتي 27 نقطة في المركز قبل الأخير.