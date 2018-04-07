مجدى عاشور يوضح حكم الجهر بالنية عند الصلاة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن النية محلها القلب، ولكن اختلف العلماء فى التلفظ بالنية عند الصلاة.



وأضاف "عاشور" خلال "دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال «ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ كأن يقول المصلى نويت أصلى صلاة الصبح فرضا لله تعالى.. الله أكبر؟ »، أن التلفظ بالنية للصلاة مشروع، وقال بعض العلماء أنه مستحب خاصة إذا كان هذا يساعد على الخشوع فى الصلاة وكل ما ساعد الإنسان على الخشوع فى الصلاة فهو مشروع بل هو مستحب.



وأشار الى أنه إذا كان التلفظ بالنية يزيد الإنسان من خشوعه فى الصلاة فلا بأس فى ذلك حتى يجمع الإنسان همته على استحضار الخشوع والعظمة لله عز وجل.

