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اقتصاد

سحر طلعت مصطفى رئيسا لمجلس الأعمال المصري الروسي

السبت 07/أبريل/2018 - 11:10 ص
سحر طلعت مصطفى
سحر طلعت مصطفى
ولاء عبد الكريم
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي لمدة 3 سنوات برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

وتضم قائمة عضوية الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الروسى كلًا من المهندس حلمي على عيسي، شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، وعمرو حسن سليمان، شركة لادا إيجيبت، وهاني محمود، أمين شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال، والمهندس هشام سمير النجار، شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف خالد داود، شركة سوناك الأهلية للحاصلات الزراعية، والمهندس كريم سامي غبور شركة MCV لصناعة وسائل النقل، ومحمد إبراهيم كامل شركة اروماتيك إنترناشونال، وبيتر مكرم مهنا شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية، وعز الدين حسن شركة جودة للحاصلات الزراعية، والمهندس حسن عصام علام شركة أبناء حسن علام للمقاولات، والدكتور مصطفي عبد العظيم خليل شركة رويال مانتا ترافل، والدكتور جورج الببلاوي شركة الجزيرة ترافل ومحمود فراج شركة كابيتال الكويتية والمهندس محمد علي عبد الفضيل شركة فينوس انترناشيونال وإيهاب أحمد مكاوي بنك مصر، والدكتور علاء الدين عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

وتضمن القرار في مادته الثانية، أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرًا دوريًا نصف سنوي متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية إلي مصر.

وقال الوزير، إن إعادة تشكيل المجلس يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسية حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 35%، حيث بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار عام 2017 مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016.

وأشار "قابيل"، إلي أن تخطي الصادرات المصرية للسوق الروسية حاجز الـ 500 مليون دولار يمثل خطوة مهمة لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة المزمع بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول خاصة في ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الأسواق.

وأوضح أن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في روسيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين.

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