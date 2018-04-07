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رياضة

السيتي يستضيف يونايتد في قمة الاحتفال بلقب البريميرليج

السبت 07/أبريل/2018 - 11:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على فريق مانشستر سيتي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري على ملعب الإتحاد .

وتحمل مواجهات الفريقين إثارة وحماس كبير من جماهير الفريقين نظرًا لحساسية اللقاءات والمعروفة بإسم "ديربي مانشيستر"، فكلاهما يتسابق بحثًا عن الفوز وإرضاء جماهيره، كما يسعي مانشستر سيتي بقيادة الألماني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز لتأكيد الفوز باللقب بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام ليفربول بثلاثية في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا.

علي الجانب الآخر يسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينهو لتحقيق الفوز من أجل منع لاعبي السيتي من الاحتفال باللقب أمام الشياطين الحمر، فيدخل سيتي اللقاء وفي رصيده 84 نقطة بالمركز الأول ، فيما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 68 نقطة .

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