رئيس سبورتنج لشبونة يعلن طرد 18 لاعبا من النادي لانتقادهم تصرفاته

أعلن برونو كارفالو رئيس سبورتينج لشبونة للصحافة البرتغالية، أن الـ18 لاعبا الذين وقعوا عريضة تستنكر تصريحاته أصبحوا مطرودين من الفريق ويعرضون على اللجنة التأديبية.





وجاءت العريضة موقعة من أغلب العناصر الأساسية في الفريق وهم: وليام كارفالو والحارس روي باتريسيو وفابيو كوينتراو وبرونو فيرنانديز ورودريغو باتاجليا وكريستيانو بيتشيني وجواو بالينيا وسيباستيان كواتس وخافيير أكونيا وجيلسون مارتنيز ودانييل بودينسي وبرونو سيزار وبراين رويز وروبين ريبيرو ورافائيل لياو ودومبيا ووينديل.





وقال رئيس سبورتينج لشبونة: أصبحت مريضا بتصرفات هؤلاء الأطفال المدللين الذين لم يحترموا أي أحد.





وأضاف: هؤلاء الأطفال المدللون يعتقدون أن بإمكانهم الذهاب بعيدا بهذا السلوك، لكن صبري نفد.





وبدأ الخلاف حين انتقد برونو كارفالو لاعبي الفريق بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد مؤكدا أنهم لاعبون غير محترفين وارتكبوا أخطاء بدائية لا تشير لتجربتهم ومكانتهم الدولية.





ورد اللاعبون بتوقيع عريضة اتهموا الرئيس بعدم احترامهم وأنه من المفروض أن يدعمهم في الأوقات الصعبة وهو ما يغيب عن الفريق.





وتؤدي الخلافات بين الرئيس ولاعبيه لرحيل عدة لاعبين عن الفريق الصيف القادم وهو أمر في صالح فرق كبيرة تراقب عدة نجوم أبرزهم لاعبي منتخب البرتغال الحارس روي باتريسيو ووليام كارفالو وجيلسون مارتينيز.



