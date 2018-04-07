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حوادث

محكمة النقض تؤيد براءة المتهمين بالتظاهر بالزقازيق

السبت 07/أبريل/2018 - 11:16 ص
حكم محكطة - أرشيفية
حكم محكطة - أرشيفية
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فتحي جودة، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهمين بالتظاهر بالزقازيق وتأييد قرار محكمة الجنايات ببرائتهم.

كانت محكمة جنايات الزقازيق؛ قضت ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من تهم التظاهر بدون تصريح.

والمتهمين وهم: أحمد محمد مصطفي وعزالدين عبد اللطيف ومحمد أحمد حسن وعبد الرحمن السيد إبراهيم وخالد محمد محمود.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم تمثلت في التظاهر بدون تصريح وتعطيل مصالح المواطنين وتكدير السلم العام.

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