بايرن ميونخ يواجه أوجسبورج بالدوري الألماني

يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على فريق أوجسبورج من أجل تدعيم الصدارة على ملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الـ29 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.



ويحتل البايرين صدارة ترتيب البوندسليجا،حيث يسعى الفريق لتحقيق انتصار آخر يقربه من حسم اللقب رسميا ويمتلك البافارى 69 نقطة، كما يسعى أبناء بوب هاينكس إلى الاستعداد بقوة قبل مبارة العودة فى ربع نهائي دورى أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل أمام فريق إشبيلية وكان العملاق الألماني قد انتصر ذهاب 2-1 فى مدينة الأندلس.