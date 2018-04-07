ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بايرن ميونخ يواجه أوجسبورج بالدوري الألماني

السبت 07/أبريل/2018 - 11:10 ص
بايرن ميونخ أرشيفية
بايرن ميونخ أرشيفية
محمد رشاد
يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على فريق أوجسبورج من أجل تدعيم الصدارة على ملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الـ29 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل البايرين صدارة ترتيب البوندسليجا،حيث يسعى الفريق لتحقيق انتصار آخر يقربه من حسم اللقب رسميا ويمتلك البافارى 69 نقطة، كما يسعى أبناء بوب هاينكس إلى الاستعداد بقوة قبل مبارة العودة فى ربع نهائي دورى أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل أمام فريق إشبيلية وكان العملاق الألماني قد انتصر ذهاب 2-1 فى مدينة الأندلس.

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان: محمد بن سلمان سليل قائد رفع راية التوحيد

ليفربول يصل فندق إقامته استعدادا لإيفرتون دون محمد صلاح.. صور

شاهد.. عمرو عبد الحق يرد على تصريحات ممدوح عباس بشأن قضية الفساد الرياضي

انتبه.. «4 أمور» ترفعك إلى أعلى الدرجات ولو قل عملك وعلمك

النقض توصي بتأييد إدراج "بديع" و"عزت" و"الحداد" على قوائم الإرهاب

انتهاء أعمال رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار.. وارتفاع الضحايا لـ3 أشخاص

خبيرة تغذية توضح أنسب طريقة لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ..فيديو

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

عمرو عبد الحق عن حبس موظفي الزمالك: «أذية الناس شيء مش سهل».. فيديو

الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش بالدوري

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ليفربول يصل فندق إقامته استعدادا لإيفرتون دون محمد صلاح.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون.. وفيرمينيو خارج التشكيلة

ريال مدريد يعرض إيسكو و50 مليون يورو مقابل ضم محمد صلاح

تعرف على موعد مباراة «ليفربول صلاح» مع إيفرتون والقنوات الناقلة لها

حسن شحاتة: تلقيت تهديدا لتقديم استقالتي من تدريب المنتخب بعد «25 يناير».. فيديو

شاهد.. عمرو عبد الحق يرد على تصريحات ممدوح عباس بشأن قضية الفساد الرياضي

عمرو عبد الحق يهاجم اللجنة المالية في الزمالك: «النية هي الأذية.. والنادي سيذهب بلا عودة».. فيديو

عمرو عبد الحق عن حبس موظفي الزمالك: «أذية الناس شيء مش سهل».. فيديو

شاهد.. رمضان صبحى يتحدث عن لقاء توتنهام ورأيه فى هارى كين

ليفربول يواجه إيفرتون في لقاء الديربي اليوم.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

إيفرتون يبحث عن الفوز الأول على ليفربول "صلاح" في ديربي الميرسيسايد

عمرو عبد الحق: «مفيش لاعب هيفكر يروح الزمالك حاليا».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسائل غرامية متبادلة بين كارمن سليمان وزوجها في عيد زواجهما.. صور

رسميا.. محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون.. وفيرمينيو خارج التشكيلة

مدير الطب البيطري يقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

بوسي تنشر صورة جديدة لها عبر «إنستجرام»

جسار والرباعي يشعلان مدينة الملك عبد الله «طربا وفنا».. صور

فيديو

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة
خبيرة تغذية توضح أنسب طريقة لتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ..فيديو
خبيرة تغذية تكشف كيفية الحصول على فسيخ ورنجة وملوحة سليمة ..فيديو
رفع 80% من أنقاض عقار الإسكندرية المنهار
بث مباشر.. الاستعداد لاستقبال نور قبر المسيح داخل كنيسة القيامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟