طنطا في مهمة انتحارية أمام الإنتاج الحربي بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا مواجهة من العيار الثقيل، باستضافة منافسه فريق الإنتاج الحربى في الثالثة عصرا على ملعب ستاد طنطا، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز..



مهمة فريق طنطا أمام الإنتاج الحربى في لقاء اليوم تبدو صعبة، فليس أمام أبناء السيد البدوى إلا الفوز للحفاظ على آمالهم في البقاء بالدوري الممتاز في الموسم المقبل، لا سيما أن أي نتيجة خلاف الفوز ستقضى على آمال الفريق في البقاء بدوري الأضواء والشهرة.