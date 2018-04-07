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السبت 07 أبريل 2018 - 20 : 11 ص
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بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة
السبت 07/أبريل/2018 - 11:15 ص
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كنيسة القيامة قبر المسيح
إسلام الطوانسي
تتوجه أنظار العالم إلى كنيسة القيامة بالقدس، لكي تشهد ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح، وسط احتشاد الآلاف بكنيسة القيامة.
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