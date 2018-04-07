ريال مدريد يغري «دي خيا» بـ110 ملايين يورو

لا يزال نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للتعاقد مع دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويعتبر دي خيا الخيار الأول للفريق الملكي لدعم حراسة المرمى، خاصة أنه كان قريبًا من الانتقال للمرينجي في صيف 2015، لكن الصفقة لم تكتمل في اللحظات الأخيرة.



وقالت صحيفة "الكونفندسيال" الإسبانية، إن مانشستر يونايتد يسعى لتمديد عقد دي خيا الحالي الذي ينتهي في يونيو 2019 مقابل 13 مليون يورو كراتب سنوي، وقطع الطريق أمام ريال مدريد.



وتابعت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد طلب من دي خيا عدم قبول عرض مانشستر يونايتد من أجل الضغط على فريقه الإنجليزي بقبول رحيله نحو ملعب سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة صفقة دي خيا في الوقت الراهن تبلغ 110 ملايين يورو بعدما كان ريال مدريد قريبًا من ضمه في صيف 2015 مقابل 50 مليون يورو فقط بالإضافة إلى كيلور نافاس حارس المرينجي، لكن الفريق الملكي يرغب حاليًا في دفع 80 مليون يورو للظفر بخدمات الدولي الإسباني.



وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد فكر خلال يناير الماضي في دخول كريستيانو رونالدو نجم الملكي في صفقة تبادلية مع دي خيا في الصيف المقبل بعد تراجع أداء البرتغالي، قبل أن يستعيد مستواه الطبيعي خلال الفترة الأخيرة.