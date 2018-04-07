الفسيخ «البيتي» على صفحات «فيس بوك» في دمياط.. ارتفاع جنونى لأسعار الفسيخ والبوري والرنجة.. والسيدات يتفوقن على الرجال في تمليح الفسيخ

ارتفاع جنونى لأسعار الفسيخ والبوري والرنجة

السيدات تفوقن على الرجال في تمليح الفسيخ





مع الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الفسيخ لجأت السيدات بمحافظة دمياط لتمليح الأسماك بالمنزل، وهناك سيدات امتهن صنع الفسيخ فى المنزل وبيعه عن طريق صفحات فيس بوك حيث إن أغلب السيدات يفضلن الفسيخ المصنوع بالمنزل نظراً لجودته ورخص ثمنه بالمقارنة بالفسيخ الذى يباع بالمحال التجارية.





قالت إإكرام محمد، إنها لجأت لفكرة صنع الفسيخ وبيعه منذ عامين، وبدأت الفكرة عندما اثنى أفراد أسرتها على الفسيخ البيتى الذى تصنعه ففكرت في شراء كميات من البورى وتصنيعه وبيعه للسيدات من ابناء مدينة دمياط وبالفعل نجحت الفكرة وقامت العام الماضي بتمليح 100 كيلو من البوري وبيعه وحصلت على هامش ربح بسيط وهذا العام فكرت في الإعلان عن تمليح الفسيخ على فيس بوك عن طريق جروب خاص بالأكل البيتى.





وأضافت أنها جهزت كمية كبيرة من الفسيخ الدمياطى البيتى وبدأت فى تسليم كميات الفسيخ للسيدات الحاجزين منذ شهر ومنهم من حجز منذ أسبوعين، ووصلت كمية الفسيخ المحجوزة 170 كيلو قائلة: "سعيدة جدا بارتفاع نسبة الحجز والإقبال على الفسيخ البيتى".





وتشرح طريقة عمل الفسيخ البيتى قائلة إنه يصنع من السمك البورى، ولا بد من التأكد من أنه طازج وسليم، بالنظر داخل الخياشيم، والتأكد من لونها الوردى، والضغط على السمك للتأكد من تماسك أنسجته ويغسل السمك جيدا وتنظف الخياشيم بإدخال المياه بها ونترك السمك ليصفى الماء والدماء التى بداخله لمدة 8 ساعات، ولابد أن يكون ذيل السمك إلى الأعلى والرأس إلى الأسفل، حتى يتخلص السمك من جميع السوائل والدماء التى بداخله ويوضع السمك بطريقة أفقية، حتى نتأكد أنه تم التخلص تماما من الدم والسوائل، ويملح السمك بملح خشن ممزوج بشطة وكركم بنسبة 3 ملاعق كبيرة ملح خشن وربع ملعقة شطة وربع كركم لكل سمكة، وتحشى الخياشيم بخليط الملح والشطة.





ويملح باقى السمك بنفس الطريق، ثم نضع باقى الكمية التى تبقت فوق وأسفل وبجانب السمكة ويوضع السمك بداخل عدة أكيس حتى لا تخرج الرائحة وغلق كل كيس جيدًا، لضمان عدم دخول أى هواء نهائيًا له ويحفظ سمك البورى المملح "الفسيخ" فى مكان جاف تمامًا، مع الحرص على تقليب لفة السمك أكثر من مرة، وكل فترة حتى نتأكد من توزيع الملح على جميع أجزاء الفسيخ، حيث تختلف مدة التمليح التى يصبح الفسيخ، بعدها معدا للأكل حسب حجم السمكة ودرجة حرارة الجو.





من ناحية أخري استعدت محلات بيع الفسيخ والرنجة لموسم شم النسيم بالأنواع المختلفة من أسماك الفسيخ المملح والرنجة، وشهدت أسواق دمياط ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك الطازجة والمجمدة، قبل أعياد شم النسيم، وهو الأمر المعتاد في نفس التوقيت من كل عام، مع اقتراب أعياد شم النسيم.





بينما أشار إبراهيم الجوادى صاحب محل فسيخ، إلى أن الفسيخ يتم إعداده من سمك- البوري - والطوبار - والجران - بجميع الأحجام، والذي تراوحت أسعاره هذا العام من 40 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، وهذا أجود أنواع الفسيخ البوري، حيث ترجع تلك الزيادة لرفع أسعار السمك الطازج قبل الموسم من قبل الصيادين وتجار الجملة.



