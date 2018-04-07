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حوادث

ضبط موظف بالإسكندرية لإيهامه زملاءه بقدرته على تسفيرهم للسعودية

السبت 07/أبريل/2018 - 12:51 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على موظف بالهيئة العامة لنقل الركاب، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من زملائه في العمل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 100 ألف جنيه، بعد زعمه قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج بدولة السعودية.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من المدعو "ع. ع"، 44 عاما، ميكانيكي بالهيئة العامة لنقل الركاب، مقيم دائرة قسم ثان الرمل، وآخرين ضد المدعو "م. م"، 49 عاما، موظف بذات الهيئة، مقيم دائرة قسم سيدي جابر، سبق اتـهامه في 6 قضايا (تبديد - إيصال)، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها 100 ألف جنيه.

وأضافوا أنه قام بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج بدولة السعودية بزعم تعدد علاقاته بالمسئولين بها إلا أنه تهرب من رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة.

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