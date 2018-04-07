تحرير 9 قضايا حرائق ووقاية من المفرقعات فى الغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم، السبت، 9 محاضر حرائق ووقاية من المفرقعات فى حملات أمنية لتأمين المواطنين بقرى ومراكز طنطا والمحلة وسمنود وبسيون وقطور .



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من حكمدرا مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال جهود إدارة الحماية المدنية، حيث تم تحرير 7 بلاغات حريق متنوع و2 سيارة متروكة.



حررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

