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حوادث

تحرير 9 قضايا حرائق ووقاية من المفرقعات فى الغربية

السبت 07/أبريل/2018 - 12:55 م
بلاغات حرائق
بلاغات حرائق
محمد عبد الخالق
حررت مديرية أمن الغربية اليوم، السبت، 9 محاضر حرائق ووقاية من المفرقعات فى حملات أمنية لتأمين المواطنين بقرى ومراكز طنطا والمحلة وسمنود وبسيون وقطور .

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من حكمدرا مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال جهود إدارة الحماية المدنية، حيث تم تحرير 7 بلاغات حريق متنوع و2 سيارة متروكة.

حررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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