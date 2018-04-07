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حوادث

إحباط مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر

السبت 07/أبريل/2018 - 12:54 م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
محمد صبرى
أحبط ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة نشوب مشاجرة بالأسلحة بين مسجل خطر وعاطل بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر مفادها حيازة مسجل خطر سلاح نارى بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر مع عاطل لوجود خلافات سابقة بينهما.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفر أحدها عن ضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته طبنجة و5 طلقات.

واعترف بحيازته السلاح الناري بقصد التشاجر بسبب خلافات الجيرة.

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