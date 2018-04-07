برلماني يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأ الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما هنأ النائب البرلماني قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتلك المناسبة المجيدة.





وقال «فؤاد» في بيان له، نبعث بأصدق العبارات وأطيب الأمنيات برساله تهنئة الي قداسة البابا تواضروس وجميع المصريين بمناسبه هذا الاحتفال المجيد، سائلين المولي عز وجل أن يكون عيد القيامة المجيد عيدا سعيدا علي جميع المصريين وأن يعم الخير والسلام الدولة المصرية بأكلمها.





وشدد النائب البرلماني على وحدة النسيج الوطني بين "المسلمين والأقباط"، مؤكدا أن تلك الوحدة لا يمكن أن تتزعزع أبدا في ظل الترابط والتفاهم القوي بين "الأزهر والكنيسة"، وهو ما أثبتته كافة المحن التي عاشتها مصر خلال الفترة السابقة.



