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حوادث

القبض على 2995 متهما هاربا من أحكام جنائية وتحصيل 109427 جنيها بالغربية

السبت 07/أبريل/2018 - 12:53 م
ضبط متهم ـ ارشيفيه
ضبط متهم ـ ارشيفيه
محمد عبد الخالق
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، السبت، 2995 متهما هاربا من أحكام جنائية وتحصيل 109427 جنيها كغرامات فورية بطنطا والمحلة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 4 أحكام فى جنائية، و291 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و2632 حكما فى الغرامات، و68 حكما فى مخالفات، وبلغ إجمالى الأحكام 2995 حكما، وإجمالى المبالغ المتحصلة 109427 جنيها.

حررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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