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بنات البلد

وصفة سحرية للتخلص من الشفاة الداكنة

السبت 07/أبريل/2018 - 02:08 م
صدى البلد
هاجر هانئ
تعانى العديد من الفتيات بسبب مشكلة الشفاة الداكنة، لأنها تؤثر على الشكل الجمالى للشفاة، ومن أبرز أسبابها التدخين وقلة تناول المياه خلال اليوم، لذا كشف موقع "boldsky"عن وصفة سحرية تخلصك من الشفاه الداكنة وتمنحك شفاة وردية.

المكونات:
ملعقة صغيرة من السكر
ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة الاستخدام:
قومى بمزج المكونات مع بعضها جيدا
أفركى شفتيك بهذا الخليط بلطف
ثم قومى بغسيل الشفاه
وينصح باستخدام هذه الوصفة على الأقل من 2-3 مرات في الأسبوع للقضاء على الشفاه الداكنة للأبد.

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